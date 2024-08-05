إنجي وجدان تنشر صورة جديدة لها من تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نورهان ربيع

نشرت الفنانة إنجي وجدان صورة جديدة لها أثناء قضائها عطلة صيفية في مدينة إسطنبول التركية، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام.

وظهرت وجدان في الصورة بإطلالة أنيقة وبدون ماكياج وعلقت: منظر جميل، إنتي جميلة زي مانتي.

ونالت الصورة إعجاب واستحسان جمهور إنجي ومتابعيها، وجاءت تعليقاتهم كالتالي: " قمر جدا"، " حلو أوي"، " ربنا يبارك في صحتك وعافيتك يارب"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إنجي وجدان مسلسل "أشغال شقة" والذي عرض في دراما رمضان الماضي