جورج وسوف يطرب جمهورها بأغنية "رقصة إسباني".. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرص النجم الكبير جورج وسوف على مشاركة جمهوره ومتابعيه على السوشيال ميديا، مقطع فيديو جديد له داخل الأستوديو الخاص في منزله، وهو يردد بعض كلمات أغنيته الجديدة "رقصة إسباني".

ونشر جورج وسوف، مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلق: "ويا ليلي يا عين على كل المحبين، جورج وسوف رقصة اسباني".

وحققت أغنية رقصة إسباني لـ المطرب جورج وسوف، انتشارًا كبيرًا عبر مختلف المنصات الموسيقية المختلفة وموقع "يوتيوب".

وتصدرت الأغنية موقع الفيديوهات "يوتيوب" بعد مرور أسبوع واحد على طرحها، حيث سجلت نسب مشاهدات عالية أكثر من 2 مليون مشاهدة حتى اللحظة.

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