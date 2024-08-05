شكرا لقرائتكم خبر عن عاطف عوض بندوة تكريمه: تخرجت من مدارس روسي وتعلمت الانضباط على يد والدي ووالدتي والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصمم الاستعراضات عاطف عوض خلال ندوة تكريمه بالدورة السابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح عن كواليس مسرحية شارع محمد علي حيث قال: خلال المسرحية كان هناك رقصة بالقبقاب، وخلال تعاملى مع إبراهيم بغدادي أستاذ الكلاكيت في مصر، والذي تعلم على يديه الكثير، كانت فكرة الرقصة أن تأخذ نوعًا من أنواع الرقص العالمي وتحاول دمجه في المسرح المصري، وكان ذلك المشهد اسمه حمام الهنا، ووجدنا أن هذا المكان المناسب لتلك الرقصة فيه، حتى أننا غيرنا شكل القبقاب وجعلناه من الخشب حتى يخرج صوت أثناء حركته.

وتابع عوض: أي فنان لو لم يعتمد على النظام والسيتسم في عمله لا يصح أن يكون فنان، فالفنان يعني الالتزام أي يأتي في موعده أو قبل الموعد ويكون منضبطا، وهذا الأمر تعلمته من والدي ووالدتي، وأنا وعادل وعلاء لدينا فكرة الانضباط،، كما أنني تخرجت من مدرسة روسي وهي مدرسة شبه عسكرية، ولأن حظي كان جيد فعملت مع كبار المخرجين والفنانين فعندما عملت مع يوسف شاهين كان يقوم بتدوير الكاميرا السادسة صباحا فكنا نستيقظ من 3 الفجر، والأستاذ عادل إمام كذلك مدرسة في الالتزام.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، ويستمر حتي يوم 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.



عاطف عوض ومحمد رياض



عاطف عوض