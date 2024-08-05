شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يحيى الحفلة الثالثة فى ليالى مصر بمطروح.. 15 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد النجاح الكبير لحفل محمد حماقي ضمن مشروع ليالي مصر، وحفل فريق كايروكى في استاد الأكاديمية البحرية بالإسكندرية، يحيى النجم تامر عاشور ضمن حفلات ليالى مصر في مرسى مطروح، ويقدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياتهم المحببة لدى جمهورهم، ويمكن للجمهور حجز التذاكر من خلال منصة "تذكرتي" الإلكترونية.

وشهدت حفلات ليالى مصر انطلاقة قوية، حيث أحيا النجم محمد حماقى أولى حفلات مشروع ليالي مصر في استاد 30 يونيو، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع محمد حماقي، الذي أحيا واحدة من أقوى حفلاته الغنائية وسط حضور جماهيري ضخم، ثم أحيا كايروكى حفل جماهيرى ضخم يوم 13 يوليو في الإسكندرية مع فريق ديسكو مصر.

وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة وتوسيع قاعد الترفيه لتصل لكل ربوع مصر إلى جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

وعلى مدى السنوات الماضية قامت المتحدة بالعديد من المشروعات والمبادرات لدعم وتطوير صناعة الترفيه وذلك للحفاظ على الريادة في الفن والثقافة وإبراز التراث الحضاري للدولة المصرية.

وقامت شركة "تذكرتي" بطرح تذاكر الحفلات ومواعيدها في كل محافظة عبر موقعها الإلكتروني للجمهور.



تامر عاشور