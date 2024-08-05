شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يعلن تحقيق 272 مليونًا و122ألف جنيه إيرادات لنقابة الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن أرصدة النقابة خلال الفترة الأخيرة والإنجازات الذى حققها منذ توليه المنصب، وعلق قائلاً على صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك": بسم الله الرحمن الرحيم (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلي أهلها) صدق الله العظيم عاهدتكم على الشفافية والوضوح وبأمر الله معكم على هذا العهد أفخروا وتفاخروا بنقابتكم وبالرجال الذين يصونون أموالكم وأموال أولادكم من خيرة الشباب المخلصين.

وأضاف: مبروك عليكم ومبروك لكم ولأسركم الكريمة أرصدة نقابة المهن الموسيقية اليوم (272 مليونًا و122 ألفًا و117 جنيهًا) بفضل الله وتوفيقه وكرمه وجهد المخلصين من أعضاء مجلس الإدارة، بلجنة العمل ومن رجال لجنة العمل وموظفين النقابه أرباحًا صافية خلال عام وتسعة أشهر بقيمة (203 ملايين).



وأشار بعد كل ماتم صرفه من مضاعفة معاشات بنسبة 90% وزيادة فواتير الروشتات العلاجيه بأكثر من 130٪؜ وزيادة المستشفيات والمنح الاستثنائية للزملاء فاقدي البصر وأصحاب المرض اللعين والمبتورين ومنح رمضان لمدة سنتين والمولد النبوي الشريف ومنحة المدارس للأعضاء والمعاشات والأرامل والمصايف بالإسكندرية ورأس البر سنتين، اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا يارب.









يذكر أن نقيب الموسيقيين تسلم الإيرادات 69 مليون جنيه فقط، بينما حقق هو ومجلسه الحالي في فترة عام وتسعة شهور 203 مليون جنيه ليصبح الإجمالي 272 مليون في طفرة غير مسبوقة على مستوى تحقيق الدخول المالية للنقابة.