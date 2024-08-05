صابرين تتخذ قرارًا جريئاً.. ما هو؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة صابرين عن اتخاذها قراراً اعتبرته جريئاً في مشوارها الفني، حيث أكدت أنها تستعد للعودة إلى الغناء بعد غياب طويل من خلال عمل فني للأطفال، ووعدت أنه سيكون مفاجأة كبيرة، رافضةً الكشف عن أي تفاصيل عنه.

وقالت صابرين في تصريحات صحفية: “أستعد للعودة الى الغناء بعمل فني جديد للأطفال سيكون مفاجأة للجمهور، وأعدهم بأنه سينال إعجابهم، لكن لا يمكنني الكشف عن تفاصيله الآن”، واعدةً جمهورها بأنها ستعلن التفاصيل قريباً.

يُذكر أن صابرين تنتظر عرض مسلسلها الجديد “إقامة جبرية” الذي تشارك في بطولته مع الفنانة هنا الزاهد، كما من المقرر أن يُعرض لها خلال أيام فيلم “الملحد” الذي تعتبره خطوة مهمة في مشوارها الفني.

فيلم “المُلحد” يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم: أحمد حاتم، محمود حميدة، حسين فهمي، صابرين، شيرين رضا، تارا عماد، ونجلاء بدر، وهو من تأليف إبراهيم عيسى.