شريهان تفاجئ محبيها بصورها الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم أن الفنانة الكبيرة شريهان دائمة التواصل مع جمهورها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها نادراً ما تنشر صورة جديدة لها، حيث تحرص دائماً على نشر صور لأحداث عامة أو صور قديمة لها، حتى عندما احتفلت بعيد ميلاد ابنتيها نشرت صوراً لهما من دون أن تظهر هي معهما.

وفاجأت شريهان جمهورها بنشر مجموعة صور لها عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” في ظهور هو الأول لها منذ فترة، ليتفاعل معها الجمهور بقوّة، معبّرين عن اشتياقهم لها.

وظهرت شريهان في الصور وقد امتلأت حيويةً، حيث أطلّت على الجمهور بملابس كاجوال مطلقة وهي تتبسّم، على أنغام أغنية “أنا بعشق البحر”.

وكانت شريهان قد احتفلت بعيد ميلاد ابنتها الصغرى “تالية القرآن” الـ15، ونشرت صورة لابنتها من الاحتفال بعيد ميلادها، مع التعليق: “كل ثانية وساعة ويوم وعام في عمرك يا حبيبتي ومعجزة ربي، وإنتي بألف خير وصحة وسعادة ونجاح وسلام، عيد ميلاد سعيد يا حبيبة قلب مامي”.

وكانت شريهان قد عادت الى جمهورها بعد غياب حوالى 20 عاماً من خلال مسرحية “كوكو شانيل” التي عُرضت عبر منصة “شاهد vip” عام 2021، وشاركها في بطولة المسرحية: سمر مرسي، إنجي وجدان، هاني عادل، تامر حبيب…، وهي من تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري.