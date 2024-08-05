صور تُنشر للمرّة الأولى من حفل زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة دانييلا رحمة متابعيها على إنستغرام بمجموعة صور جديدة من حفل زفافها على النجم ناصيف زيتون.

وركزت الصور الجديدة على أفراد عائلتها الحاضرين في ليلة الزفاف، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: “مر شهر على اليوم الكبير، وهناك الكثير من الذكريات التي سنعيشها ونحققها. تعرفوا إلى أفراد العائلة”.

وكان الثنائي قد نشرا الشهر الماضي، الصور الرسمية لزفافهما، عبر حساباتهما على منصات التواصل، بعد أيام من حفل الزفاف الذي اقيم في مدينة جبيل، واقتصر الحضور على عدد محدود من العائلة والأصدقاء المقربين.