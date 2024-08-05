بالفيديو – بشرى تتحدث عن زواجها ومحاولات إفساد علاقتها بابنائها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّت الفنانة بشرى ضيفةً على برنامج “حد النجوم” الذي تقدّمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة قناة dmc، ضمن فعاليات “حد النجوم” التي تستضيف كبار نجوم الفن والرياضة من قلب مدينة العلمين، حيث كشفت العديد من أسرار حياتها الشخصية والفنية، كما تحدثت عن زوجها الحالي خالد ابن زوجة الفنان محمود حميدة، ومحاولات البعض تحريض والد أولادها عليها، وتطرّقت في الحديث الى زيجاتها السابقة، مؤكدةً أنها لا تستغرق وقتاً طويلاً لاتخاذ قرار الزواج.

وقالت بشرى: “محمود حميدة هو اللي ربّى خالد من زمان لأن والده توفي، وأنا وخالد كنا زملاء في المدرسة ومحمود حميدة كان دايماً بيحضر اجتماع أولياء الأمور مع خالد”.

وأضافت: “خالد شخصية مستقلة جداً وعايش برا مصر من سنين، وبيفكر بطريقة خارج الصندوق وشبه فكري، وعلى قد ما أنا شرقية ولكن عندي أفكار كتير غربية بحكم نشأتي برا مصر، وهو مواليد بريطانيا زيي، ومركّز في شغله، واتخض من ردود الفعل على فرحنا وكل شوية ييجي يسألني هو ده عادي كده؟”.

وأوضحت بشرى أن هناك من يحاول إثارة والد أبنائها للإيقاع بينهما منذ الإعلان عن زواجها، قائلةً: “في تعليقات كانت متوقعة من قبل ما أنزّل أي حاجة، وأنا بطّلت أشوف التعليقات، وولاد الحلال كتير وبدأوا يكلّموا أبو الولاد، ولكن هو الحمد لله راجل محترم جداً وعاقل ورزين وابن ناس جداً، والحمد لله هو أول واحد بيكبسهم وبيهزقهم، وأنا بوجّه له كل التحية والشكر”.

وعلّقت بشرى بسخرية على زيجاتها السابقة، قائلةً: “كل شخص له شخصيته المستقلة المختلفة عن الآخرين، وكل حاجة حسب الفترة الزمنية والمرحلة العمرية اللي جت فيها، واختياراتي اللي مدمّرة حياتي قبل ما أكون أم مختلفة عن اختياراتي بعد ما بقيت أم”.

وأضافت: “لازم أختار إنسان ظروفه تسمح بأن ده ميعكرش صفو أولادي ويتفهم أن لأولادي الأولوية، أنا ست بحب أن العلاقة تكون سوية، مش شرط تبقى بتحبني أوي وبس، أنا كمان لازم أحبك وأديلك زي ما بتديني وإلا هيكون فيه خلل في العلاقة أو في اتنين بيمثلوا على بعض، وأنا بمثل قدّام الكاميرا بس، وساعات ببقى عايزة حد خارج عن المألوف”.