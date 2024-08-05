بانتظار طفلهما الأول.. قبلات بين جاستن وهايلي بيبر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت هايلي بيبر الحامل قبلات حميمة مع زوجها جاستن بيبر، أثناء التقاط مجموعة صور جديدة تجمع الثنائي الشهير، على شبكات التواصل الاجتماعي.

ونشر المغني الكندي الفائز (30 عاماً) بجائزة “غرامي” مرتين، الصور التي احتضن فيها زوجته عارضة الأزياء الأميركية (27 عاماً) الحامل بطفلهما الأول.

وأطلت هايلي في الصور التي نُشرت من دون تعليق، بفستان أحمر قصير نسّقته مع أحذية بكعب عال ومقدمة مدببة، كما تزيّنت بقلادة من الماس.

وبينما أظهرت اللقطتان الأولتان الثنائي يقفان معًا في الفناء، تضمنت بقية الصور لقطات لجاستن وهو يشارك بعض القبلات مع زوجته.

وفي اللقطات، أمسك جاستن بيدي هايلي أمام ضوء خلفي دائري وطبع قبلة على شفتيها، قبل أن يحتضن بطنها المنتفخ في لقطة أخرى.

يُذكر أن هايلي بيبر أعلنت حملها في شهر أيار (مايو) الماضي.