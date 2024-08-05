بعد إصابة في الرأس.. نجل أنجلينا جولي وبراد بيت يخضع لعلاج طويل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أيام من دخول باكس نجل النجمين الأميركيين براد بيت وأنجلينا جولي إلى المستشفى بعد تعرّضه لحادث دراجة في لوس أنجلوس، تمّ إخراجه من وحدة العناية المركّزة، حسبما أخبر مصدر مجلة PEOPLE حصريًا.

وقال المصدر: “لقد تمّ إخراج باكس (20 عاماً) من وحدة العناية المركّزة. لقد عانى من صدمة معقّدة، ويبدأ الآن الطريق الطويل للتعافي والعلاج الطبيعي”.

وأضاف المصدر، أن باكس ووالدته التي كانت بجانبه أثناء تعافيه في المستشفى، “يشعران بالامتنان العميق للعمل السريع والمنقذ للحياة الذي قام به المسعفون، والرعاية الطبية المتميزة التي تلقّاها”.

وأشار إلى أن جولي (49 عامًا)، لا تزال مع ابنها، وكذلك إخوته الذين “كانوا يزورونهما ويساعدونهما”، إنهم جميعا قريبون جداً”

وتمّ نقل باكس إلى المستشفى بعد الحادث الذي وقع يوم الاثنين 29 تموز (يوليو)

ووفقًا لموقع TMZ، أخبرت مصادر الشرطة أن باكس لم يكن يرتدي خوذة أثناء ركوب الدراجة في منطقة تشهد حركة مرور كثيفة في شارع لوس فيليز، حوالى الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، عندما وقع الحادث.

وذكر الموقع TMZ أن باكس تعرّض لإصابة في الرأس وألم في الورك.