أخبار حول علاقة حب تجمع توم كروز بمغنية تصغره بـ35 سنة.. من هي؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار توم كروز البلبلة بعد أن أصبح “لا ينفصل” عن المغنية التي التقى بها في غلاستونبري.

ومنذ ذلك الحين، دعا كروز فيكتوريا كانال، 25 عامًا، لمشاهدته في موقع التصوير، حتى أنه نقلها بطائرته المروحية.

وأصبح الزوجان صديقين لأول مرة بعد لقائهما في المهرجان البريطاني في حزيران، لكن المصادر تعتقد الآن أن علاقتهما ازدهرت إلى شيء أكثر من ذلك، وفق ما نقل موقع ذا صن.

وبدأت الأقاويل تنتشر لأول مرة عندما دعاها توم، 62 عامًا، إلى موقع تصوير فيلم Mission: Impossible 8 في أوكسفوردشاير.

ووصف أعضاء الطاقم الأمر بأنه “غريب”، مضيفين: “لقد دعا توم فيكتوريا لمشاهدته وهو يصور طوال اليوم وهذا ليس شيئًا يفعله لأصدقائه العشوائيين.”

وفي إشارة إلى الفجوة العمرية بين الزوجين البالغة 35 عامًا، تابع المطلع: “ربما كان من غير المرجح أن يصبحا أكثر من مجرد أصدقاء ولكنهما لا ينفصلان إلى حد كبير.”

وأضاف: “لقد كانا يلتقيان كثيرًا وفيكتوريا جميلة. كل هذا كان يحدث على مرأى من الجميع.”