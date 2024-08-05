فن ومشاهير

زاك إيفرون يخرج عن صمته.. هل صحته في خطر؟

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدث زاك إيفرون، نجم فيلم High School Musical، بعد أن تم نقله إلى المستشفى في إسبانيا إثر “حادث في حمام السباحة” في فيلا تقع في إيبيزا مساء الجمعة.

في يوم الأحد، انتقل إيفرون، 36 عاما، إلى حسابه على إنستغرام لمشاركة صورة له بدون قميص وهو يمارس التمارين ، رافعًا الأثقال أثناء الاستلقاء على كرة التمرين. وأرفق الصورة بتعليق: “سعيد وبصحة جيدة، شكرًا على التمنيات الطيبة”.

وجاءت رسالة إيفرون بعد أن أفادت مصادر لموقع TMZ أن الممثل “عُثر عليه داخل حمام السباحة من قبل شخصين يعملان في الفيلا وقاما بإخراجه من الماء”. وأكد ممثله للموقع أن إيفرون تم نقله إلى المستشفى “كإجراء احترازي” بعد الحادث “البسيط”، وأنه “يتعافى بشكل جيد”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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