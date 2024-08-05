مصطفى كامل: 272 مليون جنيه و122 ألف إجمالي أرصدة نقابة الموسيقيين في البنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أعلن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية عن أرصدة النقابة خلال الفترة الأخيرة والإنجازات الذي حققها منذ توليه المنصب

وعلق مصطفى كامل على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) صدق الله العظيم.. عاهدتكم على الشفافية والوضوح وبأمر الله معكم على هذا العهد"

وتابع: "افخروا وتفاخروا بنقابتكم وبالرجال الذين يصونون أموالكم وأموال أولادكم من خيرة الشباب المخلصين الساهرين على استرداد حقوقكم التي تم نهبها وسرقتها على يد مجموعات من المرتزقة الذين تم بترهم"

وأضاف: "مبروك عليكم ومبروك لكم ولأسركم الكريمة أرصدة نقابة المهن الموسيقية اليوم ( ٢٧٢ مليون و ١٢٢ ألف و ١١٧ جنيه ) بفضل الله وتوفيقه وكرمه وجهد المخلصين من أعضاء مجلس الإدارة، بلجنة العمل ومن رجال لجنة العمل وموظفين النقابة أرباحاً صافيه خلال عاماً وتسعة أشهر بقيمة ( ٢٠٣ مليون )"

واستكمل: "بعد كل ماتم صرفه من مضاعفة معاشات بنسبة 90% وزيادة فواتير الروشتات العلاجيه بأكثر من ١٣٠٪؜ وزيادة المستشفيات والمنح الاستثنائيه للزملاء فاقدي البصر وأصحاب المرض اللعين والمبتورين ومنح رمضان لمدة سنتين والمولد النبوي الشريف ومنحة المدارس للأعضاء والمعاشات والأرامل والمصايف بالأسكندرية ورأس البر سنتين، اللهم لك الحمد حمداً كثيرا يارب"

يذكر أن نقيب الموسيقيين تسلم الإيرادات 69 مليون جنيه، بينما حقق هو ومجلسه الحالي في فترة عام وتسعة شهور 203 مليون جنيه ليصبح الإجمالي 272 مليون