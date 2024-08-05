محمود حميدة: العائلة هي مصدر السعادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نورهان ربيع

نشر الفنان محمود حميدة عدد من الصور الجديدة له برفقة عائلته، من حفل زفاف الفنانة بشرى ورجل الأعمال خالد حميدة، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع إنستجرام.

وعلق حميدة على صوره مع عائلته: "العائلة هي مصدر السعادة والفرح ولا شيء يضاهي قوة الروابط العائلية في المناسبات السعيدة، في هذه اللحظات نتذكر أن العائلة هي أهم شيء في حياة الإنسان".

يذكر أن الفنان محمود حميدة قد احتفل منذ عدة أيام بزفاف رجل الأعمال خالد حميدة ابن زوجته، على الفنانة بشرى، وأقيم حفل الزفاف في الساحل الشمالي، وحضره عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، وسط أجواء عائلية دافئة.