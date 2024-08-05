ياسمين علي تطرح أغنيتها الجديدة "الأصول العربية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الفنانة ياسمين علي عن أحدث أغانيها والتي تحمل عنوان "الأصول العربية"، وطرحتها على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب والمنصات الرقمية، وجاءت الأغنية باللهجة المصرية.

وذكرت ياسمين في أغنية "الأصول العربية" النجمة اللبنانية القديرة فيروز التي تُعتبر من أفضل وأجمل الأصوات العربية.

وصدرت أغنية "الأصول العربية" على طريقة الفيديو كليب وحمل توقيع المخرج اللبناني فادي حداد، وتم تصويره في لبنان.

وحملت أغنية "الأصول العربية" كلمات السيد علي

وألحان أحمد يوسف وتوزيع مونتي وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

وكانت أغنية "حلوة الدنيا" لـ ياسمين علي حققت ٢ مليون و٦٠٠ ألف مشاهدة بعد ٤ أسابيع من طرحها على يوتيوب.

أغنية "حلوة الدنيا" من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، والكليب من إخراج فادي حداد.