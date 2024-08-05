بشرى: "الإنسان يبقى ناجح في الانفصال أحسن ما يبقى فاشل في الزواج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

انتقدت الفنانة بشرى الجدل المثار حول تعدد زيجاتها، معلقة: "الناس اللي بتقعد تعد عليا الزيجات بالنسبالي أنا بضحك، أنا فين وتحية كاريوكا فين والموضوع مش مسألة عدد الزيجات، وخبرة الحياة خلتني أكون مستعدة لأي شيء ولا أنبهر ولا اتفاجئ.. اللي يجيبه ربنا كله كويس".

وكشفت بشرى فلسفتها في الحياة الزوجية، في تصريحات تلفزيونية على شاشة قناة "DMC"، قائلة: "الأفضل أكون ناجحة في الطلاق على أني أفشل في الزواج، لأنه لما تربطك علاقة احترام وصداقة وود بوالد الأبناء في إطار المسموح والمألوف، أكيد أحسن بكتير لما تكوني مع زوج وقاعدين تتخانقوا وتعلوا صوتكم والأولاد بيتفرجوا على علاقة غير صحيحة ومسمومة".

وأضافت: "الإنسان يبقى ناجح في الانفصال أحسن ما يبقى فاشل في الزواج، دي فلسفتي في الحياة، وفكرة الناس تقعد تعد عليا الزيجات كوميدية جدًا، والزيجة الحالية رقم 3 وربنا ميجبش الرابعة".

الفنانة بشرى، احتفلت بزفافها على رجل الأعمال خالد حميدة في حفل أقيم في الساحل الشمالي بحضور مجموعة من نجوم الفن، في مقدمتهم محمود حميدة، وسيد رجب، ورانيا يوسف، ولقاء سويدان، وغيرهم.

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