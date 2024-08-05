بمؤتمر صحفي على هامش مهرجان صيف بنغازي.. عفروتو يعلق على جلابية ويجز وأغنية أحمد سعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أقيم اليوم المؤتمر الصحفي للرابر المصري عفروتو، على هامش مهرجان صيف بنغازي، وذلك قبل مشاركته اليوم مع مروان موسى في الحفل المقام بمجمع الظراط.

وتحدث عفروتو عن مشاركته في مهرجان صيف بنغازي، مبديا سعادته بأول زياره له في ليبيا، وأكد أنها لن تكون آخر زيارة، لما شعر به من محبة له من الجمهور الليبي، مشيرا أنه فوجئ بأن الشباب يحفظون أغانيه جيدا وتفاعلوا معه كثيرا خلال حفله الأول.

واستكمل عفروتو أنه شعر باحتياج الشعب الليبي لإقامة فعاليات كبيرة مثل مهرجان صيف بنغازي، لأنه لمس حاجة المواطنين إلى بهجة وفرحة وسعادة واحتفالات، خاصة مع حالة الأمن والاستقرار الذي أصبح موجودا في بنغازي.

وعلق عفروتو على ارتداء ويجز جلابية صعيدي في حفل افتتاح مهرجان صيف بنغازي، قائلا: "أكيد هو كان مرتاح ولازم أي فنان يعمل الحاجة اللي بيحبها"، بينما علق على أغنية أحمد سعد الجديدة، والتي اقتبس منها كلمات مشابهة لأغنية برازيلي وأسمر، وقال عفروتو: "أحمد سعد أخويا الكبير واشتغلت معاه كتير وياخد اللي عايزه، لكن مستغرب إن سعودي عيونه خضرا لأني مشوفتش سعودي عيونه خضرا قبل كده".

الجدير بالذكر أن مهرجان صيف بنغازي يقام برعاية مؤسسة أجيالنا، ويقام في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس، ويقام على هامشه العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية.