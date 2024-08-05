كيف علق نبيل الحلفاوي على خسارة المغرب أمام إسبانيا في الأولمبياد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على خسارة منتخب المغرب الأوليمبي أمام نظيره منتخب إسبانيا بهدفين لهدف، في إطار منافسات نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وكتب "الحلفاوي"، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "هارد لك للمنتخب المغربي الشقيق.. لم أكن أتمنى لقاءنا إلا في النهائي".

وتمنى الحلفاوي فوز منتخب مصر الأوليمبي في مباراته الصعبة أمام فرنسا الأوليمبي، مساء اليوم الإثنين، وعلق: "عسى أن نفوز ونتجنب لقاءً عربيا يحرم أحدنا من ميدالية الأسبان لعبهم غير نظيف".

ويلاقي منتخب مصر الأوليمبي نظيره فرنسا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين، ضمن مواجهات نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

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