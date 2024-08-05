"كان في غاية الذوق والأدب".. حلا شيحة تتحدث بكلمات مؤثرة عن المنتج حسام شوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة حلا شيحة، على نعي المنتج حسام شوقي، ، الذي وافته المنية الخميس الماضي، إثر حادث أليم على طريق الضبعة.

وتحدثت حلا شيحة "ستوري" عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وكتبت: "قلبي كان بيحب الراجل ده الطيب المحترم الخلوق، أنا لحد دلوقتي مش مصدقة إنه مشي من عالمنا بسرعة ومفاجأة كدة، بس متأكدة ان ربنا هيطمنه لأنه كان في الدنيا طيب والابتسامة مش بتفارق وشه.

وأضافت: "حسام اشتغلت معاه في مسلسل زلزال وكان في غاية الأدب والذوق، متقابلناش كتير بعد كدة بس كانت علاقتنا طيبة، يارب يجبر خاطره ويبقى مع النبيين والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقًا، فعلا هو ومن كانوا معه كانوا من أحسن الناس وربنا يجعل لهم مكان عالي في الجنة، وتكون يا حسام مع حبايبكم كلهم في دار الحق".

وكانت حالة من الحزن قد سيطرت على الوسط الفني بأكمله بعد وفاة المنتجين الأربعة، وهم حسام شوقي المشرف العام على الإنتاج الفني بشركة سينرجي، والمنتج الفني فتحي اسماعيل، والمنتج الفني محمود كمال، والمنتج الفني تامر فتحي، حيث لقوا مصرعهم بعد تعرضهم لحادث أليم أثناء توجههم للساحل الشمالي.

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