شكرا لقرائتكم خبر عن دياب لفاطمة مصطفى: هدف مسلسل مليحة توعية الجيل الجديد بالقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجع الفنان دياب كواليس مسلسل مليحة الذى قام ببطولته خلال موسم دراما رمضان الماضى قائلاً أثناء حلوله ضيفًا على برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى على إذاعة 9090: "هدف مسلسل مليحة هو توعية الجيل الجديد بالقضية الفلسطينية ودور مصر فيها، وتعريف الأجيال الجديدة بدور مصر التاريخي في دعم القضية".

وأضاف دياب: "علاقة مصر مع فلسطين بدأت منذ فترة طويلة ودومًا ما كانت حاضرة بقوة تاريخيًا في كل المواقف والأزمات وتساند بكل ما لديها من قوة".

مسلسل مليحة مكون من 15 حلقة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

فى حين فيلم السرب الذى سبق وشارك فيه بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.