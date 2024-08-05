أحمد العوضي يواصل حماية ياسمين عبد العزيز

لا يزال النجوم في مصر يتلقون واجب العزاء بالمنتجين الأربعة، ومن بينهم النجمة ياسمين عبد العزيز التي تحرص على التواجد في مكان العزاء لمواساة عائلاتهم والوقوف بجانبهم في مصابهم الأليم.وعلى الرغم من إعلان انفصالهما قبل أشهر، يحرص النجم أحمد العوضي على التواجد بالقرب من ياسمين ومساندتها وحمايتها من الزحام خلال العزاء، وهو ما تم تداوله بكثافة على السوشيال ميديا، وأثنوا على علاقة الحب الصادقة بينهما والتي تؤكد أن الانفصال لا يعني انتهاء الحب.

وانتشر مقطع مصوّر للعوضي وهو يسير بالقرب من ياسمين خلال خروجها من مكان العزاء ويؤمّن لها الحماية أثناء ذهابها إلى سيارتها من خلال الإمساك بيدها وشدّها بحب داخل السيارة، ويحاول بعينيه وبحركاته الجدية إبعاد الصحافة عنها.

وجاء هذا الفيديو بعد ظهور أحمد الوضي في مقاطع مصوّرة أخرى وهو يتلقى واجب العزاء بالمنتجين الأربعة، وبدا قلقاً ومرتبكاً وتائهاً، وعلّق الجمهور على الأمر بالقول إنه يبحث عن ياسمين للاطمئنان عنها، لا سيما أنها كانت في حالة انهيار تام خلال تشييع جثامين المنتجين، وخاصة المنتج حسام شوقي الذي تعدّه أخاً وصديقاً لها، وهو ما تفاعل معه الجمهور بكثافة، متمنين لهما الحياة السعيدة وأن يعودا الى بعض ويستمر حبهما الى الأبد.

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