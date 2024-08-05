سعد لمجرد يستمتع بعطلته الصيفية بلقطة رومانسية مع زوجته

الرباط - الخليج 365
شارك النجم سعد لمجرد متابعيه على "إنستغرام" بمقطع مصوّر يوثّق لحظاته العفوية والممتعة مع زوجته غيثة العلاكي، وقد حرص على التعبير عن حبه الكبير لها وسعادته في كل لحظة معها.
ويظهر النجم المغربي في الفيديو وهو يحمل حقاىب السفر ويتنقل بها في الشارع وصولاً إلى القطار مع صديقه، ليصلا إلى أحد الشواطئ وبدا كالطفل وهو يسبح ويلعب بالتنس ويستمتع بوقته... ووثّق سعد تلك الرحلة على أنغام أغنية "بتبرم" للفنانة فرح نخول، لينهي المقطع المصوّر بلقطة عفوية مع زوجته وهي تضحك في حضنه، بينما يرمقها هو بنظراته المليئة بالحب والاهتمام... وأرفق لمجرد اللقطة بعبارة "خلال هذه العطلة كنت الأكثر سعادة، الحمدلله".
ووجّه سعد لمجرد من خلال المقطع المصوّر رسالة لمتابعيه كتب فيها: "أفضل الإجازات غالباً ما تكون البسيطة. استمتعوا باللحظات القصيرة، بالأشياء البسيطة التي تخلق ذكريات لا تُنسى. البساطة هي المفتاح لتجارب لا تُنسى".
وكان النجم المغربي قد أطلق أخيراً أغنية "بشوفك" من كلمات أمير طعيمة، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد وحيد كينغ، ولفت الأنظار بالكليب الذي صوّره في مصر تحت إدارة المخرج حسام الحسيني.
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