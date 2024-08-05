مي عز الدين تؤدي العُمرة عن روح المنتج حسام شوقي

القاهرة- الخليج 365
نشرت الفنانة مي عز الدين عبر حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، مقطعاً مصوّراً ظهرت فيه بالقرب من الكعبة وهي تؤدي العمرة عن روح الراحل حسام شوقي، المشرف العام على الإنتاج في شركة "سينرجي"، وذلك بعد أيام من وفاته في حادث سير مروّع على طريق الضبعة.
وعلّقت مي على الفيديو قائلةً: "اللّهم لبّيك عمرة عن حسام شوقي يا رب الرحمة ليه وليهم كلهم يا رب... دعواتكم بالرحمة للضهر والسند".
يُذكر أن مي تتواجد حالياً في المملكة العربية السعودية لتقديم العرض الثاني لمسرحيتها "زواج اصطناعي"، والتي تعدّ أول عمل مسرحي تقدّمه في مشوارها الفني الذي يمتد لـ 25 عاماً، وكانت قد كشفت عن تفاصيل المسرحية، معبّرةً عن سعادتها بنجاحها وعرضها في المملكة للمرة الثانية.
وقالت مي عز الدين في تصريحات إذاعية: ""زواج اصطناعي" كانت أول مسرحية لي، أنا أمثّل منذ 25 سنة، ولكن هذه المرة الأولى التي أقف فيها على خشبة المسرح، سبحان الله أنا أحببت المسرح جداً، والزملاء والنجوم الذين معي كواليسهم حلوة وروحهم حلوة ومتعاونين أوي، التجربة كانت ناجحة وأنا سعيدة بتكرارها الآن، والجمهور استقباله عظيم وهذا شيء جعلني أحب العمل في المسرح مرة أخرى".
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