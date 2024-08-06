شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يطرح أغنية "مش عايشين" غدًا بعد نجاح حفل العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد النجم رامي جمال لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "مش عايشين" غدًا الأربعاء 7 أغسطس، ومن المقرر أن تحمل عددًا من المفاجآت.

وأحيا مؤخرًا النجم رامي جمال واحدة من أقوى حفلاته بمسرح يو أرينا على هامش مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله باقة كبيرة من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور، ومنها "قول حبيبي إنك معايا" و"قدامي" و"انا جتلك" و"اللي مشيوا" و"فترة مش سهلة" و"بيكلموني".

وتفاعل جمهور رامي جمال مع أغانيه الذي قدمها خلال حفله بمهرجان العلمين الجديدة ومنها "يستاهل بوستين" و"قدامي" و"سقف"، ورددها معه.

وقدم النجم رامي جمال خلال حفله بمهرجان العلمين الجديدة موهبة جديدة من كورال فرقته يدعى علي، وقدم أغنية "لحظة بعادك".

وقدم النجم رامي جمال باقة مميزة من أشهر أغانيه خلال حفله بمهرجان العلمين الجديدة ومنها "سقف" و"فوقت متأخر" و"انا مش كداب" و"قمر ومنور"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وأهدى النجم رامي جمال أغنية "اوعديني" لزوجته، والذي قدمها على خشبة مسرح يو أرينا بمهرجان العلمين الجديدة.

ووجه النجم رامي جمال الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تنظيم حفله بمهرجان العلمين الجديدة، قائلا: "بتشرف بالغناء في مهرجان كبير بحجم العلمين الجديدة"، وأضاف: "مصر أم الدنيا وأي فنان يحب يشتهر بييجي مصر".

وقدم النجم رامي جمال خلال حفل مهرجان العلمين الجديدة ميدلي من ألحانه لكبار المطربين الذين تعاون معهم في مشواره الغنائي، ومنها "أنا مصمم" لبهاء سلطان و"هاجي علي نفسي" لتامر عاشور و"بسلم عليك" لمصطفى قمر و"مش كنت تتكلم" لحماقي و"انت تاني" لهيفاء وهبي، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وحرص النجم رامي جمال علي ارتداء الزي الابيض خلال حفله الغنائي بمهرجان العلمين الجديدة. وافتتح النجم رامي جمال حفله الغنائي بمهرجان العلمين الجديدة بأغنية "عرفتوا ليه" وسط تفاعل كبير من الجمهور.