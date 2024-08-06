بالصور.. مروان موسى يكشف تفاصيل مشاركته في مهرجان صيف بنغازي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أقيم مساء أمس الإثنين مؤتمراً صحفيا لمغني الراب المصري مروان موسى وذلك ضمن فعاليات مهرجان صيف بنغازي الدولي في دورته الأولى

وقال مروان موسى في تصريحاته ضمن المؤتمر الصحفي الذي أداره الإعلامي الليبي رامي المنصوري، سعيد جدا لأول مرة بالتواجد في بنغازي ولدي حماس شديد خاص بالحفلة التي ستقام مساء اليوم.

وعن استعدادات تجهيزات حفل صيف بنغازي قال مروان موسى: "متحمس ليها جدا وحضرت لها عن طريق المشاهدة لبعض كليب مغني الراب المشاركين ورأيت الأجواء جميلة وأعتقد أنها فرصة جميلة لي وإضافة لي أن أغني في ليبيا".

وعن علاقة الفنان مروان موسي بمغني الراب ويجز قال إنها علاقة في نفس المجال ولكنه لا يعرفه على المستوى الشخصي مؤكدا أنه يتمنى التوفيق لكل مغني الراب.

وقال مروان موسي عن ألبومه الجديد: قدمت منه ثلاث أغاني دفعة واحدة وباقي الأغاني سوف يتم تقديمها تباعا، وحاولت في الألبوم أن أقدم فكر مختلف خاصة أنني أهتم دائما بفكرة التنوع سواء في الأغاني وكلماتها أو ألحانها وتوزيعها".

الجدير بالذكر أن مهرجان صيف بنغازي يقام برعاية مؤسسة أجيالنا، في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس، ويقام على هامشه العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية.