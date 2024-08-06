شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الفشنى وعلى الهلباوى فى ضيافة الحضرة بالأوبرا السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل فرقة الحضرة للإنشاد الصوفى بالعيد التاسع لتأسيسها بمشاركة المطرب والمنشد علي الهلباوي والفنان وائل الفشني وفنان التنورة العالمى محمد السيد، وذلك في الحفل المقام في الثامنة والنصف مساء السبت 10 أغسطس علي المسرح المكشوف، وذلك ختامًا لفعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذي يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

ويتضمن البرنامج مجموعة من أشهر القصائد التي لاقت إقبالاً جماهيريًا كبيرًا على مدار 9 سنوات منها أحباب قلبي، جددت عشقى، مدد يا سيدة، أنت المليك، أول كلامي بمدح،قمر سيدنا النبى، إلى باب الكريم، على بعد الحمى، يا سيدنا الحسن يابن الأكرمين، إلى المدينة، أدركنا يا الله.

يذكر أن فرقة الحضرة للإنشاد الصوفى تأسست عام 2015 على يد المنشد نور ناجح بهدف الحفاظ على التراث الروحاني من الذكر والمديح وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبى التصوف ويضم ريبرتوارها مجموعة ضخمة من الأشعار والقصائد لكل من: ( محي الدين بن عربي، الحلاج ، أبن الفارض وغيرهم ) وقدمت العديد من العروض بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر ونجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة.

