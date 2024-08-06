شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد رضوان الكاشف.. اعرف مشوار المخرج الراحل في السينما والان مع تفاصيل الخبر

تحل اليوم الثلاثاء ذكرى ميلاد المخرج رضوان الكاشف الذى قدم أفلامًا مهمة تركت بصمة كبيرة مع الجمهور، وكان آخرها فيلم الساحر بطولة الراحل الفنان محمود عبد العزيز.

رضوان الكاشف هو مؤلف ومخرج سينمائى مصرى حاصل على بكالوريوس فى الإخراج السينمائى من المعهد العالى للسينما فى القاهرة فى عام 1984، وُصفت أعماله بالواقعية القاسية وأحيانا بالواقعية السحرية، بدأ مسيرته بفيلم روائى قصير بعنوان "الجنوبية" كمشروع التخرج مرورا بـ"ليه يا بنفسج"، كأول فيلم روائى طويل له، ثم "عرق البلح"، الذى وصفه البعض بصدمة فنية.

ولد رضوان الكاشف فى حى شعبى بالقاهرة، السيدة زينب، فى 6 أغسطس 1952 بعد أسابيع قليلة من قيام ثورة يوليو؛ إلا أن جذوره من صعيد مصر بكوم أشقاو بمحافظة سوهاج واستقر فى حى منيل الروضة بالقاهرة.

تزوج رضوان الكاشف من عزة كامل التى أنجب منها عايدة فى عام 1990 و"مصطفى" فى 1997، توفى الكاشف فى 5 يونيو 2002 عن عمر يناهز الخمسين على إثر أزمة قلبية بعد رجوعه من مهرجان روتردام فى هولندا الذى شارك فيه بفيلمه الأخير الساحر بطولة النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز، ثم فيلم "عرق البلح" بطولة النجمة شيريهان، ثم توفى وشيعت جنازته من مسجد رابعة العدوية بالقاهرة.

عمل الكاشف مساعد مخرج فيما يقرب من 20 فيلما مع يوسف شاهين ورأفت الميهى وداود عبد السيد وآخرين مثل علاء محجوب ووحيد مخيمر.

حصل الكاشف على أول تقدير رسمى له بمشروع تخرجه "الجنوبية"، الذى كان فيلم 16مم روائى قصير ملون؛ فقد منحته وزارة الثقافة عام 1988 جائزة العمل الأول.

