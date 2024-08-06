شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة نادرة للبطاقة الشخصية للفنان رشدى أباظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الفنان الكبير الراحل رشدي أباظة الذى شهد شهر أغسطس على ميلاده قبل 98 عام أحد أهم الفنانين فى جيله، ومن أبرز الفنانين فى تاريخ السينما المصرية والعربية، بعدما استطاع أن يثبت نفسه كأحد أهم النجوم لما يتمتع به من موهبة كبيرة برزت في أدواره وبصماته بأفلام عديدة.

الفنان رشدى أباظة الذى اشتهر بقدرته على لعب مختلف الأدوار سواء بخفة دم خاصة جداً أو تراجيديا نابعة من موهبته، نسلط الضوء في التقرير التالى على صورة نادرة لبطاقته الشخصية تعكس معلومات عنه من محل الإقامة إلى الاسم بالكامل.



صورة بطاقة رشدى أباظة

جدير بالذكر أن الفنان رشدى أباظة تزوج 5 مرات من تحية كاريوكا، وصباح، وسامية جمال، وباربرا الأمريكية التى أنجب منها ابنته الوحيدة "قسمت" وقبل رحيله بعامين تزوج من ابنة عمه نبيلة أباظة.

واعتبر زواجه من سامية جمال أفضل فترة فى حياته، ولذا استمر معها 18 عامًا وفى 27 يوليو 1980 رحل الدنجوان عن الحياة بعد صراع مع المرض.

ولد رشدي أباظة، لأب مصرى ينتمى إلى عائلة "الأباظية" ولأم إيطالية، حصل على التوجيهية من مدرسة سان مارك بالإسكندرية ولم يكمل دراسته الجامعية.

وساعدته والدته الإيطالية على تعلم الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية بالإضافة إلى العربية، ولم يخطط لدخول التمثيل لكن علاقة الصداقة القوية مع أحمد رمزى وعمر الشريف كانت السبب فى ذلك، حيث اختاره المخرج كمال بركات للمشاركة فى أول أفلامه "المليونيرة الصغيرة" أمام فاتن حمامة 1958، وتوهجت نجوميته بمشاركته فى أفلام مهمة مثل "امرأة على الطريق" وتوالت أعماله التى صارت علامات فى تاريخ السينما مثل فى بيتنا رجل والزوجة 13 وشروق وغروب وصغيرة على الحب، شكلاً بها ثنائيات ناجحة مع نجمات مثل شادية وسعاد حسنى وسامية جمال وغيرهن، بعدما لاقت أعمالهم نجاحاً كبيراً.