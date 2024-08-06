تحديد موعد زواج نجمَي مسلسل “الطّائر الرّفراف”

ضجّت مواقع التّواصل الاجتماعيّ في السّاعات القليلة الماضية، بخبر استعداد نجمَي المسلسل التّركي “الطّائر الرّفراف” إرسين أريجي(عابدين) وبيريل بوزام (سونا)، لحفل زفافهما في التّاسع عشر من شهر آب/آغسطس الجاري، في ظلّ عدم إصدار الثّنائيّ أيّ تصريح رسميّ يؤكّد أو ينفي الأخبار المتداولة.

في التّفاصيل، تداولت الصّحف التّركيّة المحليّة، في السّاعات الماضية، موعد زفاف بيريل وإرسين في ظل تكتّم شديد من الثّنائيّ حول علاقتهما.

وبحسب صحيفة تقويم التّركيّة، إنّ زواج الثّنائيّ، جاء على عكس توقّعات الجمهور، الذي كان ينتظر زواج بطلَيّ المسلسل عفراء أوغلو ومارت رمضان ديمير، اللذَين تدور حولهما الكثير من الإشاعات، عن وجود قصّة حبّ بينهما، تمّر حاليًّا بمرحلة من الانفصال والتّوتّر.

الجدير بالذّكر، أنّ علاقة إرسين وبيريل، بدأت منذ ما يقارب العام ونصف العام، خلال تصوير أحداث مسلسل “الطّائر الرّفراف”، إذ جسّد إرسين دور “عابدين” صديق “فريد” (مارت رمضان ديمير) وحارسه الشّخصيّ وجسّدت بيريل بوزام دور “سونا”، شقيقة بطلة العمل عفراء ساراتش أوغلو “سيران”.

أمّا الإشاعات، فقد بدأت تلاحق الثّنائي إرسين وبيريل، حول وجود قصّة حبّ بينهما في أروقة المسلسل، بعد أن قضيا عطلتهما معًا في روما، فعلى الرّغم من أنّهما حرصا على تكذيب الإشاعات التي انتشرت، إلّا أنّ الصّور التي نشرها كل واحد منهما عبر “إنستغرام” أظهرت تواجدهما في نفس المكان والزّمان في روما، ما اكّد تواجدهما معًا خلال عطلتهما. أمّا أحدث ظهور لهما، فكان في أميركا، حيث كانا يقضيان عطلتهما الصّيفيّة.

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الجدير بالذّكر، أنّ عند بداية مسلسل “الطّائر الرّفراف” كانت بيريل بوزام مرتبطة بـ “أردام كاينارجا” لكنّهما انفصلا لاحقًا، بعدها قام الأخير بإلغاء متابعته لحبيبته السّابقة بيريل ولصديقه إرسين أريجي.

نشير إلى أنّ تصوير الجزء الثّالث من مسلسل “الطّائر الرّفراف”، سيبدأ قريبًا ومن المقرّر عرضه في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.