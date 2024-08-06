كاردي بي تواجه تحدّيات صعبة وسط عمليّة طلاقها.. وهذه رسالتها لجنينها 

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت كاردي بي أنّها تنتظر طفلها الثّالث من مغنّي الرّاب أوفست، وسط عمليّة طلاق جديدة. وأكّدت الفنّانة بنفسها خبر الحمل عبر حسابها على إنستغرام، إذ شاركت بعض الصّور التي يمكن من خلالها رؤية حالة حملها المتقدّمة.

وفي رسالتها العاطفيّة، عكست كاردي بي الدّروس المستفادة والتحدّيات التي تواجهها. وكتبت: “مع كلّ نهاية تأتي بداية جديدة”، واضعة نهاية زواجها وبداية مرحلة جديدة في المنظور الصّحيح. وأضافت: “أنا ممتنّة للغاية لأنّني شاركتكم بهذا الخبر. لقد جلبتم لي المزيد من الحبّ والمزيد من الحياة، وقبل كل شيء، جدّدتم قوّتي”، في إشارة إلى التعقيدات التي ترافق الانفصال بالتّزامن مع مولود جديد قادم.

وأعربت مغنّية الرّاب في منشورها على إنستغرام، أنّها على الرّغم من الوقت الصّعب الذي تمرّ به بعد انفصالها، إلّا أنّها تشعر بالتّجديد والامتنان للحياة الجديدة التي تخلقها.

كما تحدّثت مغنّية الرّاب، التي كانت منفتحة بشأن صراعاتها الشّخصيّة، عمّا يعنيه هذا الحمل لها في وقت يشوبه الكثير من عدم اليقين. وأعربت في رسالتها الموجّهة للجنين: “أحبّك كثيرًا ولا أستطيع الانتظار حتى تشهد ما ساعدتني على تحقيقه، وما دفعتني للقيام به”. وبالإضافة إلى ذلك، أكّدت على أهميّة عائلته.

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات قليلة من الإعلان عن تقدّم كاردي بي بطلب الطلاق من أوفست، الذي تزوّجته عام ٢٠١٧ ولديهما طفلان.

اتّسمت العلاقة بين الزّوجين بتقلّبات مستمرّة، بما في ذلك طلب الطّلاق في عام ٢٠٢٠ والذي تمّ سحبه لاحقًا، لكن هذه المرّة تبدو نهائيّة خاصّة أنّه منذ بداية زواجهما هناك إشاعات تتحدّث عن أنّ أوفست غير مخلص لها.