رقم قياسي جديد لفيلم الرعب A Quiet Place: Day One

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حقق فيلم الرعب A Quiet Place: Day One إيرادات وصلت إلى 258 مليونًا و801 ألف دولار فى شباك التذاكر حول العالم منذ طرحه يوم 26 يونيو الماضى، العمل وصلت مدته إلى ساعة و39 دقيقة ومن إنتاج شركة Paramount Pictures.

وانقسمت إيرادات فيلم A Quiet Place: Day One بين 137 مليونًا و401 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى و121 مليونًا و400 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

كما كشف موقع imdb عن موعد طرح فيلم A Quiet Place: Day One، فى دور العرض بأوكرانيا يوم 27 يونيو رغم الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.

وكانت طرحت الشركة المنتجة لفيلم الإثارة والرعب A Quiet Place: Day One، الإعلان الترويجي الذي تتصدره النجمة العالمية لوبيتا نيونجو الحائزة على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة عام 2014 عن فيلمها 12 Years a Slave.

ويعتبر الفيلم استكمالا لفيلم A Quiet Place بجزئيه الأول والثاني، حيث يرصد الفيلم الجديد القصة من بدايتها قبل أحداث A Quiet Place.

A Quiet Place هو فيلم رعب دارت أحداثه فى مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة، لكنها تتعرض إلى رعب كبير بعد هجوم كائنات المخيفة عليهم، وتجسد إيملى بلانت دور الأم بينما جسد مخرج العمل جون كراسينسكى والمشارك فى الفيلم يقوم بدور زوجها.

الفيلم الجديد A Quiet Place: Day One من سيناريو وإخراج مايكل سارنوسكي وبطولة لوبيتا نيونجو و أليكس وولف و جوزيف كوين.