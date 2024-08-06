تاجر مخدرات يقاضى 50 Cent بسبب فيلم Power.. والأخير يرد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سخر النجم كورتيس جاكسون الشهير بـ”50 سنت”، من دعوى قضائية رفعها أحد تجار المخدرات السابقين لاتهامه باستخدام قضة حياته في سلسلة أفلامه Power قائلاً إن القصة مستمدة من حياته السابقة.

وكشف تقرير نشرته صحيفة فاريتي، عن أنه بعد رفض القاضية أناليزا توريس، من مقاطعة نيويورك الدعوى القضائية التي رفعها كوري هولاند ضد الفائز بجائزة جرامي 50 سنت، شارك جاكسون الخبر على حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب “اعتقد الاحمق أنه جوست”، في إشارة الى اسم الشخصية التي جسدها ضمن المسلسل.

وكان قد ذكر موقع AllHipHop أن القاضية توريس وجدت أن شخصية جوست لم تشر مباشرة إلى هولاند، كما تتطلب دعوى التشهير، بعد ان قدم هولاند أول شكوى ضد جاكسون، ومؤلفة العرض كورتني كيمب، والشركة المنتجة ستارز.