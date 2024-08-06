أديل تُلمح بشكل غامض لتفاصيل زواجها رسميا من ريتش بول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ألمحت النجمة العالمية أديل، بشكل غامض إلى ارتباطها بشكل رسمي، من خطيبها ريتش بول، وذلك أثناء افتتاح مقر إقامتها الذي طال انتظاره في ميونيخ، وذلك بعدما خُطبت المغنية العالمية Adele، البالغة من العمر 36 عامًا، سرًا، الشهر الماضي، لـ”بول” مؤسس مجموعة Klutch Sports Group، البالغ من العمر 42 عامًا، اللذان يتواعدان منذ عام 2021، بعد أن تقدم لها بطلب الزواج في مسقط رأسها، توتنهام في شمال لندن.

وأدلت صاحبة أغنية Hello، بتعليق غامض حول “حياتها الشخصية” أثناء أداء ليلتها الأولى في ميونيخ، بألمانيا، خلال إقامتها في المدينة، وبينما كانت “أديل” على خشبة المسرح في ساحتها المصممة خصيصًا، قالت للجمهور: “ما الذى يحدث فى حياتي الشخصية؟.. لا شيء لأننى كنت أستعد لهذا”، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

أدت “أديل” أول مواعيدها العشرة في ميونيخ، مساء الجمعة، حيث حضر 75 ألف مشجع في الملعب المبني خصيصًا للنجمة، وعلى الرغم من الشائعات التي انتشرت منذ أشهر حول زواج أديل وريتش بول، بالفعل، فقد قيل أن الزوجين قد خطبا للتو.

وظهرت تقارير، الأسبوع الماضي، تفيد أن وكيل لاعبي كرة السلة ريتش بول، طرح السؤال بهدوء، الأسبوع الماضي، خلال رحلة إلى توتنهام بلندن، حسبما تزعم – صحيفة ذا صن – وقيل إن الموقع لم يكن من قبيل الصدفة، حيث أراد “ريتش” الإعلان عن حبه في مسقط رأس أديل، وسط مزاعم بأنها تستعد للعودة إلى المملكة المتحدة.

ترددت شائعات عن أن أديل وريتش قد عقدا قرانهما العام الماضي، وبحسب ما ورد أكدا زواجهما في العرض الكوميدي لصديقها المفضل آلان كار، في لوس أنجلوس، حيث أكد اثنان من الجمهور الخبر لـ Deuxmoi.

وأوضح أحد المتفرجين: “كنت في عرض آلان كار الكوميدي في لوس أنجلوس الليلة وكانت أديل من بين الحضور. وسأل آلان الجمهور عما إذا كان أي شخص قد تزوج مؤخرًا، فصرخت أديل: “لقد تزوجت”، وأضاف عضو آخر من الجمهور عن العرض : “عندما سأل إذا كان أي شخص قد تزوج مؤخرًا، صرخت “لقد فعلت.