محمد منير يتبرع لجمعية نوبية.. إليكم التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بادر النجم المصري محمد منير بتقديم تبرعاً مالياً، إلى جمعية منشية النوبة، بأسوان، حتى تظهر بالمظهر اللائق.

وقدّم محمد منير تبرعاً قيمته نصف مليون جنيه، لتطوير مرافق الجمعية، حسب تأكيد مصدر مقرب منه، في تصريح خاص لمصراوي.

وبدأ محمد منير باستعادة نشاطه الفني، بعد تحسن حالته الصحية، وتعافيه من حالة الإرهاق التي عانى منها، ودخل على إثرها إلى المستشفى.

ويواصل محمد منير تصوير كليب أغنية “الذوق العالي”، التي يقدمها بمشاركة النجم تامر حسني، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد طارق يحيى.

ويعقد النجم محمد منير جلسات فنية مع قائد فرقته الموسيقية الموسيقار فتحى سلامة، لوضع اللمسات النهائية على الرؤية الفنية الجديدة التي يقدم بها أغانيه في الحفل المقام في نادي سموحة بالإسكندرية يوم 22 أغسطس.

وتضم فرقة النجم محمد منير كل من هشام جلال “كيبورد”، وعازف الدرامز حازم عبدالقادر، نور عاشور “ساكسفون”، أندريا سيجون “باص جيتار”، معتز “ليد جيتار”، طارق رؤوف “ترومبيت”، أشرف سعدان، محمد زتونة، أحمد رزة، رضا حنكش “إيقاعات”، وأحمد محمود أبا اليزيد، ونوران عطا الله “كورال”، ونادر محمد “المدير الفني للفرقة”.

الحفل يقام تحت عنوان “ليلة الكينج”، وتتراوح أسعار التذاكر ، بين 300، و 600، و 1000، و 2500 جنيه.