"داخل الاستوديو" ويجز يشوق جمهوره لعمل فني جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شارك مغني الراب ويجز صور له عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر من داخل الاستوديو، وأثار حماس الجمهور لعمله القادم، ولكنه لم يكشف عن التفاصيل، وعلق: "بعرف أعمل من كله".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالآتي: "ويجز الحكيم، مستنينك، يا فنان يا عالمي، مستنين العظمة، أكيد بتحضر لحاجة واو".

من جانب آخر، أحيا مغني الراب ويجز، حفله الغنائي بإستاد بنينا الدولي ضمن فعاليات مهرجان بنغازي في دورته الأولى، وذلك في حفل الافتتاح الذي أقيم مساء يوم الخميس.

وجاء حفل ويجز ضمن خمس حفلات مختلفة قدمت لعدد من مطربي الراب العالميين، وظهر مغني الراب في الحفل بالجلباب الصعيدي، كما حرص على ارتداء الشال الفلسطيني دعما للقضية الفلسطينية.

وقدم "ويجز" خلال الحفل مجموعة من أغانيه الشهيرة منها "البخت، بفتنا تعاشر المظابيط" وغيرها من الأغاني الشهيرة، كما شاركه مغني الرابر جراند توتو غناء إحدى الأغاني على خشبة المسرح قبل إنهاء ويجز فقرته.

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