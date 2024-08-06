جريئة.. أحدث ظهور لـ هيدي كرم والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة هيدي كرم متابعيها، أحدث ظهور لها، ولاقت تفاعل جمهورها.

ونشرت هيدي، الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ليالي البحر الأبيض المتوسط"، وظهرت بمكياج جريء وأحمر شفاة بلون مميز.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "فتاة أحلامي، تخطف العقل والقلب، أيه القمر ده، الله يحفظك ماشاء الله، جمالك جمال مش عادي".

يذكر أن هيدي كرم يعرض لها حالياً في دور العرض السينمائي فيلم "جوازة توكسيك"، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وإنتاج شركة نيو سنشري New Century، وشارك في الإنتاج شركات: سينرجي، ماجيك بينز، أفلام مصر العالمية وفيلم سكوير، والفيلم بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة.

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