التفاصيل الكاملة لمسرحية "فيلم رومانسي" قبل عرضها بمهرجان العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد مهرجان العلمين في دورته الثانية لـ استقبال عرض مسرحية "فيلم رومانسي"، ضمن فعاليات المهرجان ،ومن المقرر عرضها يوم الخميس الموافق 8 أغسطس الجاري، وذلك على مسرح "نورث سكوير مول".

والمسرحية بطولة محسن منصور، محمد عز، دارين حداد، مروة الصباحي، لميس الشاذلي، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف من بينهم: خالد سليم، شيري عادل، سلوى خطاب، وهي من تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر.

وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي حول المهندسة المعمارية "رجاء"، التي تعيش مع والدتها "عديلة"، وتعمل في إحدى شركات المقاولات الكبرى، وتقع في حد رجل الأعمال "لؤي الحديدي"، الذي جاء للشركة ليتعاقد على تصميمات قرية السياحية الجديدة، ولكنه لا يبادلها نفس المشاعر بسبب تجربة حب سابقة، لتحاول بكل الطرق أن تفوز بقلبه.

اقرأ أيضا:

جريئة.. أحدث ظهور لـ هيدي كرم والجمهور يغازلها

"داخل الاستوديو" ويجز يشوق جمهوره لعمل فني جديد