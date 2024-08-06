كارمن سليمان تعلن تأجيل طرح أحدث أعمالها.. حداداً على المنتجين الراحلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

نعت الفنانة كارمن سليمان، المنتجين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال وتامر فتحي، والذين وافتهم المنية يوم الخميس، بعدما لقوا مصرعهم إثر حادث أليم على طريق الضبعة.

وكتبت كارمن تدوينة عبر حسابها بموقع "إكس": "تم تأجيل طرح أغنية بكائيات اللي كان مفروض تنزل النهارده من ميني ألبوم حبايب قلبي حداداً على وفاة الزملاء المنتجين الأربعة .. خالص عزائي لأسرهم و لشركة سنرچي".

وطرحت الفنانة كارمن سليمان، أحدث أغانيها بعنوان "حبايب قلبي" عبر قناتها الرسمية بموقع الفديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس وماستر عمرو الخضري.

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