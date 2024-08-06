شكرا لقرائتكم خبر عن قناة dmc تعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل الوصفة السحرية غداً الاربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة dmc الحلقة الأخيرة من مسلسل الوصفة السحرية بطولة الفنانين شيرى عادل اسلام جمال عمر الشناوى وهيدى كرم، غداً الأربعاء، من إخراج خيرى سالم، حيث لاقى المسلسل نجاحاً منذ عرض الحلقات الأولى من العمل، والعمل مكون من 45 حلقة ناقش من خلال حلقاته وصفات لزواج ناجح، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مشكلات العائلات والازواج وما يتعرضون له من متاعب في الزواج وخصوصا الزواج الجديد.

قصة مسلسل الوصفة السحرية وأبطاله تدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

‎مسلسل الوصفة السحرية يضم في قائمة أبطاله كلاً من: شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.



