شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر للسينما الأفريقية يطلق استمارة قبول الأفلام لدورته الرابعة عشرة والان مع تفاصيل الخبر

صرح السيناريست سيد فؤاد مؤسس ورئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بأن المهرحان أطلق استمارة قبول الأفلام فى المسابقات الاربعة الرئيسية، وهي مسابقة الافلام الطويلة (روائية وتسجيلية وتحريك) وهى الافلام التى تتجاوز مدتها 60 دقيقة، ومسابقة الافلام القصيرة (تسجيلى / روائى / تحريك) على أن تكون الأفلام فى المسابقتين لمخرجين أفارقة.

وهناك أيضا مسابقة افلام الشتات (الدياسبورا) للأفلام الطويلة الروائية/ التسجيلية، وهى للمخرجين الأفارقة المقيمين خارج القارة ويصنعون أفلام عن أفريقيا بعيون عالمية، وهناك أيضا المسابقة القومية لأفلام الطلبة المصريين من دراسى السينما فى مصر.

كما أعلنت المخرجة عزة الحسينى مؤسس ومدير المهرجان أن الدورة الرابعة عشرة سوف تقام فى الفترة من 9 الى 14 يناير 2025 بمدينة القصر جنوب مصر، وقد بدأ استقبال الأفلام على موقع المهرجان من أول أغسطس ويستمر حتى 30 اكتوبر 2024، على أن تكون جميع الأفلام المقدمة من إنتاج عام 2024 ولم يسبق عرضها فى مصر.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الرئيس الشرفى لدورته المقبلة النجم الكبير محمود حميدة، وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين للدعم والتنمية، وهى منظمة مدنية غير هادفة للربح، ويقام المهرجان بالشراكة مع وزارات الثقافة والسياحة والآثار والشباب والرياضة والخارجية المصرية وبالتعاون مع محافظة الأقصر وبرعاية نقابة السينمائين والبنك الاهلى المصرى وشركة أفلام مصر العالمية.



مهرجان الاقصر للسينما الافريقية