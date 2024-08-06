نجمة “الهيبة” بنسختها التّركيّة تعيش قصّة حبّ… إقرأ التّفاصيل

بالتّزامن مع انتشار أخبار عن تلقّي الممثّلة التّركيّة، إسراء بيلجيتش، عرضًا لتقديم شخصيّة “عليا” في مسلسل “الهيبة” بنخسته التّركيّة الذي سيحمل عنوان “شتاء ألبورا القاسي”.

تداول عشّاق المسلسلات الدّراميّة خبرًا مفاده دخول إسراء بيلجيتش بعلاقة حبّ مع الدّي جي فاروق صابانجي، إذ رصدتهما الكاميرا معًا لاوّل مرّة في السّاعات الماضيّة وذلك تأكيدًا على قصّة حبّهما.

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نذكر أنّ شركة “القمر” كانت قد سرّعت تجهيز النّسخة التّركيّة من المسلسل لعرضه في الموسم الدّراميّ الجديد وسيحكي عن صراع شرس على السّلطة بين أفراد عائلتَي “البورا” و”بايبارس”. على أن يتمّ التّصوير في “ماردين” وقد انضمّت الممثّلة التّركيّة، قونجا جيلاسون” رسميًّا إلى بطولة العمل.