ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة العالمية ريهانا في المهرجان الذي أقيم احتفالاً بنهاية موسم المحاصيل Crop Over Festival في جزيرة باربادوس.

والتقطت عدسات الكاميرات صورا لريهانا، ظهرت فيها بإطلالة غريبة شفافة.

وارتدت ريهان زي غريب شفاف صمم خصيصا لها من توقيع "Lauren Austin"، شاء الزي شفاف بالكامل ومزين بأحجار كريستاليّة كبيرة بألوان شفّافة وعسليّة ذهبيّة، غطت أجزاء قليلة من جسدها، كما جاء مقرونا بجناحين ضخمين من الريش الملون.

وانتعلت ريهانا حذاء من لاجلد الذهبي يتناسب مع الزي، من Gianvito Rossi بقيمة 832 يورو.

ومن الناحية الجمالية، تركت ريهانا شعرها منسدلا مع تموجات بسيطة، وزينت رأسها بتاج كبير مرصع بالأحجار الملونة يتناسب أيضا مع تصميم الزي. وطبقت ريهانا مكياجا لافتا يرتكز على الألوان البرونزية، أظهر ملامحها.

كانت هذه تفاصيل خبر ريهانا تظهر بملابس تراثية غريبة في كارنفال جزيرة باربادوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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