طليق آيتن عامر يكشف معاناته بسبب حرمانه من رؤية أولاده بمساعدة شقيقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

كشف مدير التصوير محمد عز العرب، عن أزمته مع طليقته الفنانة آيتن عامر، ومنعه من رؤية أولاده، بعد الانفصال.

وكتبت عز العرب، على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة": "يعني تسمع واحدة من الخالات وأنت بتكلم ابنك اللي بتدعي العقل وإنها بتفهم في الأصول بتقول لبنتك هو أخوكي مبيسلمش عليه ليه، ويرد بخوف بكلم بابا".

وتابع: " فيتقفل الصوت عشان متسمعش بيتقال إيه، وتشوفه بيعيط ويقولك أنا هقفل ويتعملك بلوكات على كل وسائل الاتصال وتقولي إهدى"، على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

وسبق ونشر "عز العرب"، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، ستوري، كتب فيها: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي كان سبب في أذى أولادي ومنعهم من أبوهم وجدهم وجدتهم وكل عائلتهم، ربنا موجود وإن شاء الله هشوف فيكم عجائب قدرته وعقابه".

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