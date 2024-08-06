بإطلالة جذابة شيرين رضا تخطف الأنظار في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنان شيرين رضا الأنظار إليها، في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت شيرين الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة ومكياب أنيق أبرز ملامحها.

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالآتي: "كله يكبر إلا هي، شيرين رضا واخده الجمال كله، إزاي حلوة كده، بحبك، برنسيسة".

وكانت شيرين رضا، قد أثارت مؤخرا حالة من الجدل، بشأن اعتزالها التمثيل بعد تدوينة كتبتها عبر "ستوري" حسابها على "انستجرام".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر الاعتزال باعتباره ضمن حملة دعائية لإحدى شركات الاتصالات، إذ يدور حول تأخر شيرين رضا عن تصوير أحد الأعمال الفنية، فيقوم ماجد الكدواني بالاتصال بها، وتبلغه أنها اعتزلت الفن وسط حالة من الذهول.

جدير بالذكر أن آخر الأعمال الفنية لـ شيرين رضا التي عرضت لها في عام 2024 أفلام "مقسوم" و "رحلة 404" و "الملكة".

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