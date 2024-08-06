بلاغات وحكم بالتعويض.. تفاصيل أحدث أزمة لـ حسام حبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

شهدت أزمة أغنية "كدابة"، التي قدمها المطرب حسام حبيب، تطورات عديدة ، عقب حجبها من موقع يوتيوب.

المنتج والمؤلف الموسيقي محمد شفيق، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال:" بعد إثبات حقوقنا قانونيا، وثبوت سرقة لحن (كدابة)، من أغنية (بياعة)، التي قدمها المطرب محمود عز، وتوليت إنتاجها، لم نكتفي بالحجب".

وتابع،:" الحمد لله صدر ضد الفنان حسام حبيب، حكم بالتعويض، وقدمنا بلاغات رسمية ضده، وضد ملحن أغنيته، ليس فقط بسبب التعدي، ولكن للإساءة والتشهير عبر مواقع التواصل، وكل هذا مثبت بالمستندات".

يذكر أن أغنية " كدابة" التي طرحها المطرب حسام حبيب، من كلمات عمرو المصري، ألحان اسلام رفعت، توزيع أمين نبيل.