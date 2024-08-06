شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسرحية السندباد بطولة كريم عبد العزيز تتجه للعلمين تمهيداً لعرضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافرت أسرة مسرحية السندباد بطولة النجم كريم عبد العزيز إلى مدينة العلمين، لأقامة البروفات النهائية لعرض المسرحية ضمن فاعليات مهرجان العلمين أيام 8،9،10 أغسطس الجارى، من إخراج أحمد الجندى، حيث تقام المسرحية على أكبر مسارح مدينة العلمين، مع نفاذ تاذكر العرض من خلال بيان شركة تذكرتى.

مسرحية السندباد تعرض في مهرجان العلمين بدورته الثانية فى إطار التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وموسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية، والمسرحية من بطولة كريم عبد العزيز ونيللى كريم ومصطفى خاطر وبيومى فؤاد وويزو.

وتدور أحداث مسرحية "السندباد" فى إطار فانتازى حول عمر أبوالهول، الذى يجد قلادة سحرية فى مقبرة قديمة، تعود به إلى زمن السندباد، فيقرر أن ينتحل تلك الشخصية ليعيش حياة المغامرات والبطولات. ويشترك فى بطولة المسرحية نيللى كريم وشيماء سيف وبيومى فؤاد ومصطفى خاطر، إنتاج آلاء الغزالى وإخراج أحمد الجندى.

وتعد مسرحية السندباد بمثابة عودة الفنان كريم عبدالعزيز للمسرح بعد غياب سنوات بعد آخر أعماله المسرحية «حكيم عيون» عام ٢٠٠١ بطولة الراحل علاء ولى الدين والفنان أحمد حلمى، تأليف أحمد عبدالله وإخراج هانى مطاوع.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.