شكرا لقرائتكم خبر عن قبل حفل عمرو دياب بمهرجان العلمين.. 24 عاما على تملى معاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألبوم تملى معاك حقق نجاحا كبيرا وقت طرحه عام 2000، ومازالت أغانيه يرددها الجمهور حتى الآن، ومن الأغانى التي لاقت رواجا ضخما و كبيرا أغنية "تملي معاك"، وترجمت للعديد من اللغات، وأغنية تملى معاك مرتبطة بذكريات كثيرة وتخطت مجرد كونها أغنية، وحققت الأغنية 210 ملايين مشاهدة وهى من كلمات أحمد على موسى، ألحان شريف تاج، توزيع طارق مدكور.

ومن أهم ذكريات أغنية تملى معاك البلوفر الذى ارتداه الهضبة عمرو دياب في الفيديو كليب وظل الجميع يتحدث عنه ويريد اقتناءه وتحول إلى موضة اجتاحت الأزياء الشبابية، ومن ذكريات عمرو دياب عن الأغنية، أن البلوفر الشهير لم يكن ضمن الأزياء المختارة للظهور في الأغنية، وكان يرتديه قبل التصوير وطلب من المخرج شريف صبرى، أن يصور بالملابس التي يرتديها وألا يغير ملابسه ليوافق ويصبح البلوفر ذو الثلاث ألوان علامة من علامات تملى معاك.







عمرو دياب

وينتظر جمهور الهضبة عمرو دياب، حفلة في مهرجان العلمين الجديدة بفارغ الصبر يوم الجمعة 9 أغسطس على مسرح u arena، ويأتى حفل عمرو دياب برعاية موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية ضمن تعاون الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع الموسم، والذى يشمل رعاية حفل كاظم الساهر وعمرو دياب والمسرحيات المعروضة ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.