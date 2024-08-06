شكرا لقرائتكم خبر عن درة تدخل مجال الإخراج لأول مرة بالفيلم الوثائقي "وين صرنا".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة درة عن دخولها مجال الإخراج لأول مرة، من خلال فيلم "وثائقي" بعنوان "وين صرنا"، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، معبرة عن سعادتها البالغة بهذه الخطوة، وذلك من خلال حسابها بموقع "إنستجرام".

حيث نشرت درة صور لها من كواليس تصوير الفيلم الوثائقي، معلقة عليها: "بعد التفكير والخطوات الأولى منذ شهور ثم التصوير والمونتاج الذي لايزال مستمرا، أود أن أشارككم هذه التجربة المختلفة والأقرب إلى قلبي، فيلم "وين صرنا" هو فيلم وثائقي documentary (تسجيلي) من إخراجي وإنتاجي لأول مرة (لا أظهر فيه)".

وتابعت: "سأشارككم تفاصيله بعد الانتهاء من المراحل الأخيرة، الإخراج كان دائما من أحلامي والذي دفعني اليه إيماني بهذه التجربة ومضمونها الإنساني، مُمتنة لكِ يا نادين لأن ظهورك في حياتي بكل براءة انتِ وأسرتك هو الذي أوحى لى بهذا الفيلم ولكل اللي آمنو بيه وشاركو فيه باي شكل، أتمنى أن يكتمل ويوصل بنفس الحب والصدق، قريبا إن شاء الله".



درة

يذكر أن أخر أعمال درة السينمائية فيلم "جدران"، الذي عرض على منصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولتها: نيقولا معوض، هند عبدالحليم، فراس سعيد، أحمد بدير، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هيثم مصطفى الدهان، أحمد مجدي الدهان، وإخراج محمد بركة.



درة



درة من كواليس فيلمها الوثائقي



كواليس فيلم درة



درة