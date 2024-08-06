شكرا لقرائتكم خبر عن عزت زين: أزمتنا فى المسرح المصرى عدم الاعتناء بالمسرح المدرسي بشكل حقيقي والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان القدير عزت زين خلال ندوة تكريمه بـ المهرجان القومي للمسرح: سعيد جداً بهذا التكريم لأنه لواحد من فناني الأقاليم هذا الأمر الذي دائماً ما أفخر به، في بداياتي عملت في شركة الشرق الأوسط ولكنني وجدت إجهادا كبيرا في العمل الخاص الأمر الذي أبعدني عن المسرح، والحقيقة أنني كنت أبعد عن أي شيء يبعدني عن المسرح، حتى في هوجة السفر للخريج سافرت لسلطنة عمان لمدة ثلاث سنوات كانوا الأصعب بسبب بعدي عن المسرح.

وتابع عزت زين: للأسف جمهور المسرح في القاهرة لديهم استعلاء على المسرح المدرسي ومسرح الثقافة الجماهرية فدائما ما ننعت أي عمل سيئ بأنه مسرح مدرسي أو ثقافة جماهيرية، ولكن هناك قامات كبيرة فيهم ولم يتم إلقاء الضوء عليها، أزمتنا الحقيقة في المسرح المصري لأننا لا نعتني بالمسرح المدرسي، ولأن جمهور القاهرة يتعالى على جمهور الأقاليم، هناك من يبحث عن مجده الشخصي وهناك من يرى أنه لا مجد له دون مجد البلد وأنا أرى أن مجد البلد هو الأهم، وكنت دائما أستقطب الشباب في الفيوم للمسرح حتى أنني عملت داعية مسرحية بعد صلاة الجمعة في الفيوم.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، ويستمر حتي يوم 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.



عادل حسان من ندوة عزت زين



ندوة الفنان عزت زين



الفنان عزت زين